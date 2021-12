Pénurie de beurre : l'inquiétude des boulangers

À Rennes (Ille-et-Vilaine), une boulangerie est réputée pour fabriquer les meilleures galettes des rois du département. Malheureusement, la pénurie de beurre oblige les boulangers à changer leur recette. "Notre gros problème à l'heure actuelle, c'est d'abord le beurre que l'on souhaite avoir (...) puis d'avoir un beurre qui ne flambe pas au niveau de la tarification", explique Christophe, l'un d'entre eux. La situation est difficile pour le commerce, qui a besoin de 700 kilos de beurre pour la production de ses viennoiseries chaque matin.

Des collectes de lait en baisse face à la forte demande internationale

Face à cette situation, les boulangers se retrouvent dans l'obligation de trouver des parades, et s'en remettre à des produits moins qualitatifs, mais disponibles en grande quantité et à des prix moins élevés. Cette pénurie fait suite à une forte demande de beurre en France et à l'internationale, à l'approche des fêtes de fin d'année. Dans les exploitations, les collectes de lait sont également en baisse. "C'est sûr que s'il y a moins de production, moins d'élevage et que ça continue dans ce sens, on assistera de plus en plus à des pénuries de beurre et d'autres matières premières", déplore une agricultrice.