AOP Charentes-Poitou : un beurre en or

Le beurre Charentes-Poitou est réputé pour être doux avec une crème d'exception et un savoir-faire qui se transmet depuis des générations.

Les Français sont champions du Monde de la consommation de beurre avec 8 kilos par an et par personne. Entre le beurre doux, le beurre salé, et le beurre demi-sel, les avis divergent tout comme la façon de le déguster. En Nouvelle-Aquitaine, le beurre AOP Charentes-Poitou est différent des autres.



Un savoir-faire depuis 127 ans

Tout commence au cœur des Deux-Sèvres avec l'agriculteur Nicolas Pacault qui élève 80 vaches laitières : "La base essentielle de leur alimentation c'est l'herbe. Après, on a quand même, par rapport à l'AOP, la base principale de l'alimentation dans le coin, c'est du maïs." Une partie du lait de ces vaches est écrémée pour prendre la direction d'Échiré (Deux-Sèvres) dans une beurrerie ou se transmet religieusement un savoir-faire artisanal depuis 127 ans. Cinq à sept tonnes de beurre Charentes-Poitou quittent cette beurrerie chaque jour alors que l'essentiel de la production part pour les cuisines des pâtissiers comme celle d'Alexandre Gély à Poitiers (Vienne) où il lui rend hommage à travers un Paris-Brest.