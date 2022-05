Boulangeries : ces groupements de meuniers qui fournissent les artisans

En achetant une baguette, les consommateurs ont forcément croisé les noms de Banette, Festival des pains ou encore Baguépi. Il s'agit de groupements de meuniers qui fournissent de nombreuses boulangeries en France. Dans un commerce visité par France 2, la Rétrodor est une vraie star. Cette baguette tradition très prisée par les clients est vendue à 1,20 euro. Ce produit est connu nationalement, ce qui assure des ventes à Stéphane Crouin, artisan boulanger.

Une standardisation des produits critiquée

"La Rétrodor, elle a son nom sur le marché et les gens, une fois qu'ils viennent vous chercher la Rétrodor, ils vous disent : 'Je veux la Rétro''", confie-t-il. Derrière ces marques, se cachent des groupements de meuniers qui vendent leur savoir-faire et leur farine aux boulangers. Dans le Loiret, le plus ancien d'entre eux, Banette, a été créé il y a quarante ans. Chaque jour, la farine et la pâte y sont analysées afin de créer de nouvelles recettes et d'optimiser celles déjà existantes. En plus de la farine, l'entreprise propose aussi une formation pour devenir boulanger. Sans l'appui des meuniers, les boulangers auraient peut-être souffert davantage de la concurrence de la grande distribution, selon le directeur général de Banette, Philippe Cavagna. En revanche, certains artisans boulangers critiquent ces groupements de meuniers et dénoncent la standardisation des produits.