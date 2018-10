Bordeaux : il invente un moyen pour recycler le pain de la veille et en faire de la farine

Des gâteaux qui ont l'air normaux, et qui sont même appréciés des clients qui les ont goûtés. Pourtant, ils sont révolutionnaires, car fabriqués avec du pain recyclé, de la farine faite avec du pain de la veille. Pendant des années, Franck Wallet a fait la tournée des boulangers de quartiers afin de récupérer les invendus. "Je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'invendus à disposition des associations, qu'on ne pouvait pas tout redistribuer. Je me suis dit que ce pain, il fallait absolument en faire quelque chose", raconte-t-il.

Et le pain redevient farine

Un soir, il a l'idée de passer le pain au mixeur, et obtient alors une nouvelle matière. "Finalement cette baguette qu'on a broyée se transforme en poudre. Et cette poudre ressemble énormément à de la farine", démontre-t-il. Son idée sera alors de proposer cette nouvelle farine aux boulangers, et avec l'aide d'industriels, cet urbaniste de formation va proposer aux boulangers des broyeurs à pain. Franck finit par convaincre une boulangerie bordelaise (Gironde), qui utilise ce pain recyclé pour faire du pain et des gâteaux en toute sécurité.