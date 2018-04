Bien-être : la spiruline, un or vert ?

La spiruline... Derrière ce mot, de nombreuses promesses. Considérée comme un "super aliment", cette microalgue a fait une entrée fracassante dans la famille des compléments alimentaires. La croyance est apparue chez les Incas, les premiers à la cultiver. Aujourd'hui, ses vertus sont reconnues scientifiquement, si bien que beaucoup se sont mis à la cultiver. Elle se développe jusque dans les Vosges, à l'initiative de cet agriculteur. À côté de sa ferme, dans ces serres, il a installé deux bassins de 450 m². "Les spirulines ce sont des milliers de petits êtres vivants qui sont une forme de spire, explique Stéphane Lanterne. C'est de la taille en gros d'un cheveu, ça fait entre 20 et 50 microns".

30 tonnes de spiruline consommées chaque année en France

Plus il fait chaud, plus cette algue se développe, jusqu'à atteindre la taille nécessaire à sa récolte. Pour cette nouvelle production, le groupement d'agriculteurs a dû investir 240 000 euros, et apprivoiser un nouveau métier. Vendue 150 euros le kilo, elle a fait son apparition dans les rayons de ce magasin bio dès son lancement : "C'est plein de potassium, de bêta-carotène, de protéines, de vitamines, de fer évidemment, détaille Brigitte Duval, gérante de "Biovosges". C'est un produit qui plait beaucoup, en plus il est local, et c'est un produit très à la mode pour toutes les catégories de personnes, donc ça se vend très très bien", ajoute-t-elle. 30 tonnes de spiruline sont consommées chaque année à travers la France. Une goutte d'eau à côté des 10 000 tonnes produites mondialement.

