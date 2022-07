Antibes : un pan bagnat record d’1 m 29

Le pan bagnat se déguste surtout dans le Sud. À Antibes, on vient de créer le plus grand du monde : il mesure 1 mètre 29. Un record dont les habitants sont très fiers.

Pour remporter le titre de plus grand pan bagnat du monde, il faut du basilic, 15 kg de tomates, 6 kg de poivrons et 5 kg de thon, étalés sur un immense pain. Comme tous les records, il faut un huissier alors pas de place à l’improvisation, à Antibes (Alpes-Maritimes). "Cela va être validé dans un record mondial et normalement cela devrait être inscrit dans un Guinness book. C’est le but de ma venue aujourd’hui", explique Laurence Brossard, commissaire de justice.

Un pan bagnat record

Avec un pan bagnat d’1 m 29, le record est largement battu. Le précédent était d’1 m 04, détenu par des Niçois. Ce nouveau record sera difficile à battre. Rapide à préparer, mais plus long à découper. Des dizaines de part ont été servies. Ce sandwich niçois fait l’unanimité à Antibes. "Super", se régale une femme. Battre le nouveau record d’Antibes demandera une sacrée organisation.