Alimentation : Yuka et Nutri-score influencent notre consommation

Les applications comme Yuka ou les logos comme le Nutri-score ont-ils changé la manière de faire nos courses alimentaires ? "Clairement, oui. Pour rappel, le Nutri-score, c'est cinq lettres de couleur de A à E qui indiquent la qualité nutritionnelle d'un produit. L'application mobile Yuka compte 10 millions d'utilisateurs en seulement deux ans. Ces indicateurs influencent nos achats", explique la journaliste de France 2 Justine Weyl, présente sur le plateau du 13 Heures.

De plus en plus de fabricants utilisent le Nutri-score

"Pour une étude, 691 consommateurs ont fait deux fois les courses dans un magasin expérimental. La première fois, sans logo, la deuxième fois, avec les logos. Résultat : ils ont acheté des produits moins gras, moins sucrés et moins salés lorsqu'il y a avait le logo", précise la journaliste. Les fabricants sont de plus en plus nombreux à utiliser le Nutri-score alors qu'il n'est pas obligatoire.

