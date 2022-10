Alimentation : vers une pénurie de riz ?

Le riz risque de manquer dans les rayons des supermarchés durant les prochains mois. Les industriels français fabriquant des produits à base de riz alertent sur d'éventuelles ruptures d'approvisionnement. Les consommateurs s'inquiètent. "Ça va être la même chose que pour l'huile (...). On va acheter le riz à des prix faramineux", craint une cliente. Les principaux producteurs de riz, l'Inde et le Pakistan ont été touchés par de fortes chaleurs et par des inondations. Ainsi, 250 000 tonnes de riz auraient été perdues.

Les prix continuent de grimper

La production européenne a également été affectée par la sécheresse. En un an, le prix du riz a déjà augmenté de 12 %. Pour Pascale Hébel, directrice associée de C-Ways et spécialiste consommation, les prix vont continuer de grimper. "Avec les inondations, avec les accidents climatiques, on va avoir une hausse de prix qui peut atteindre 2 0% sur le riz, comme on a en ce moment sur les pâtes", affirme l'experte. Les prochaines récoltes de riz sont attendues en février. Les premières difficultés d'approvisionnement pourraient donc arriver à ce moment-là.