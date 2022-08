Alimentation : une molécule toxique découverte sur des bananes en Martinique

La couleur très jaune des bananes a de quoi interroger en Martinique et pour cause, un régulateur de croissance a été utilisé pour rendre la couleur du fruit plus appétissante. Ce phytorégulateur, l’éthéphon, est interdit car il serait légèrement dangereux pour la santé. Cette découverte n’étonne pas les vendeurs du marché de Fort-de-France. "Oui, ça se sait, ça se dit et ça se voit", témoigne une commerçante.

Une réclamation pour retirer l'usage de l'éthéphon

L’objectif de la pulvérisation de l’éthéphon est de colorer les bananes en jaune lorsque ces dernières sont encore vertes. Cette molécule étant interdite, une enquête a été ouverte pour tirer au clair cette affaire. Bien qu’interdit pour les bananes, l’éthéphon est autorisé lorsqu’il s’agit d’ananas. Certains réclament simplement son interdiction. "Quand un produit, il est impropre à la consommation, il faut arrêter pour que ça ne puisse pas encore faire un scandale", décrit Juvénal Rémir, président d’une coopérative horticole de Martinique.