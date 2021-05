Alimentation : un site pour connecter jardiniers et consommateurs

"Notre idée pour la France, c'est d'avoir créé un site internet qui permet aux jardiniers qui ont trop de fruits et légumes dans leur jardin, de pouvoir les proposer à ceux qui n'en ont pas", explique Ines Bazillier, fondatrice de Fruit & Food. Il s'agit d'un site sur lequel on peut donner, ou vendre, toutes sortes de fruits et légumes pour limiter le gaspillage alimentaire. Un couple de jeunes retraités s'est inscrit sur cette plateforme. Les Depond y vendent, dans leur grande propriété de Saint-Savournin (Bouches-du-Rhône), des cerises, pommes de terre, et même des fèves.

De nombreux services similaires

Est-ce que ça leur rapporte ? "Oui, bien sûr, ça nous fait un petit revenu complémentaire, mais c'est vraiment dérisoire. Mais on part souvent en Asie et ça nous permet de nous payer ces vacances-là", explique Stéphane Depond. Inès Bazillier a créé cette plateforme il y a un an. Elle rend parfois visite à ses membres pour dénicher de nouveaux produits à vendre. Par exemple, elle tombe sur un poulailler, de quoi vendre des œufs tous les jours. Pour l'instant, plus de 800 jardiniers se sont déjà inscrits sur cette plate-forme.

La journaliste Valérie Heurtel, présente sur le plateau du 13 Heures, vendredi 28 mai, a trouvé d'autres sites similaires : LePotiron.com, mais aussi Grainothèque, pour troquer ses graines et semences. Et les cordons bleus peuvent organiser des repas chez VoulezVousDiner.com.