Alimentation : un logo pour consommer plus responsable

Un nouveau logo baptisé l’écoscore a pour but d’orienter les consommateurs vers des denrées plus éco-responsables en donnant une note allant de A à E aux aliments selon leur impact sur la planète. La lettre A, en vert foncé, indique que le produit aura un impact environnemental très faible, au contraire de la lettre E, en rouge. Cette grille a été élaborée en référence au nutriscore, qui note les produits selon leurs bienfaits sur la santé.

La célèbre pâte à tartiner mal notée

La nouvelle étiquette note les produits selon 13 critères parmi lesquels la provenance, le mode de culture ou d’élevage, la saisonnalité des produits ou encore le transport et l’emballage. "On n’achètera plus sans savoir des tomates d’un autre pays produites sous serre au mois de janvier", commente le journaliste Julien Duponchel sur le plateau du 13 Heures de France 2, vendredi 8 janvier. La célèbre pâte à tartiner est par ailleurs notée C. "Les noisettes viennent d’Amérique latine ou de Turquie, le sucre du Brésil, d’Inde ou du Mexique, donc l’impact sur l’environnement est important", poursuit le journaliste. Une initiative facultative pour le moment.

