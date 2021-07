Alimentation : un grossiste soupçonné d'avoir "francisé" des légumes espagnols

G. de Florival, T. Souman, C. Barbaux, P-J. Perrin, S. Giaume, O. Pergament, D. Lachaud

Certains consommateurs pensaient acheter des légumes français, qui se sont révélés être des produits espagnols. La répression des fraudes a mis au jour un vaste système de fraude : un grossiste du sud de la France est soupçonné d'avoir échangé les étiquettes et trompé la grande distribution.

L'origine "France" des fruits et légumes est un succès qui peut pousser à mentir sur la provenance des produits. Dans les Bouches-du-Rhône, un grossiste est soupçonné d'avoir retiré la mention "Espagne" de plusieurs centaines de tonnes de légumes, et de l'avoir remplacée par une origine "France". Ces légumes ont ensuite été retrouvés dans les rayons de grandes surfaces.

Des anomalies dans de nombreux établissements

Quel est l'intérêt de ce type de fraude ? Un poivron français se vend 1 euro plus cher au kilo qu'un poivron espagnol. L'an passé, la répression des fraudes a contrôlé près de 500 établissements pour combattre ces tromperies ; un sur quatre présentait des anomalies. Mais ces arnaques seraient bien plus nombreuses, selon l'UFC-Que Choisir.

Alors, peut-on se fier aux produits affichant une provenance française ? "Il faut se méfier avant tout, conseille la journaliste Dorothée Lachaud, sur le plateau du 19/20 de France 3, mardi 6 juillet. Le made in France, c'est le gros argument marketing du moment (...). Selon la loi, un produit est considéré comme originaire du pays dans lequel a eu lieu la dernière transformation. Si un saucisson est fait à base de porc polonais, mais qu'il est transformé en France, il pourra bel et bien bénéficier de l'inscription 'made in France' sur son emballage."