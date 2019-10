Alimentation : quels sont les effets du sucre sur notre organisme ?

Les sucres sont de plus en plus cachés dans les aliments, même salés. "C'est l'armée américaine qui s'est aperçue, pour améliorer ses portions au soldat, qu'en ajoutant du sucre on atteignait le point de félicité", rapporte le Dr Damien Mascret, présent sur le plateau du 13 Heures. Ce qui a fait exploser la consommation de sucre.

Un aliment dangereux pour notre santé

"En plus des caries, quand on a un excès de sucre qui circule dans le sang cela abime les artères et les nerfs", poursuit le médecin. Ce qui peut provoquer alors un diabète de type 2 avec pour conséquences des problèmes de vue, une perte de sensibilité au niveau des pieds, un mauvais fonctionnement des reins, un risque d'infarctus et surtout une prise de poids importante. A titre d'exemple, un carré de chocolat par jour vous fera grossir d'au moins 1 kg par an.

