Alimentation : que mangerons-nous demain ?

Tous les vendredis, la spécialiste consommation Dorothée Lachaud analyse nos achats de demain sur le plateau du 13 Heures. Le but : découvrir des produits innovants, très concrets. Le 24 septembre, la journaliste a évoqué des aliments et des recettes étonnantes, qui ont été présentés lors du salon de l’Alimentation. Pour commencer par l’entrée, une salade d’algue. "Elle est pour le moment déshydratée, pour la garder plus longtemps (…). Pour la consommer, vous ajoutez simplement un petit verre d’eau à l’intérieur de la boîte, vous patientez, et en cinq minutes c’est prêt."

Pains multicolores et desserts moins sucrés

Après la salade, on passe au pain. Du rouge, du vert, du jaune… Ces pains ont été conçus par un meilleur ouvrier de France et enrichis par des ingrédients : betterave, curcuma… Pour le dessert, cheese-cake ! Il est néanmoins nettement moins sucré qu’à la normale, car la pâte sablée a été réalisée en utilisant des farines complètes et du sucre de coco. La pâtissière a l’origine de cette création cherche à réduire l’indice glycémique des desserts.