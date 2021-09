Alimentation : que contiennent vraiment nos yaourts ?

Le yaourt est un des aliments les plus consommés en France. Il en existe de toute sorte et pour tous les goûts. Sur les emballages, figure la promesse d'un goût authentique. Seulement, après quelques tests effectués avec des consommateurs, une grosse différence entre la promesse et la réalisation semble exister. Après avoir enlevé l'emballage, les consommateurs tentent de deviner les goûts sans succès : "Je ne sais pas, ça me dit quelque chose, mais je ne vois pas." "Cerise ?" "Fraise ?".

Une promesse loin de la réalité

Alors que sur certains produits, la présence de fruits est minime, la CLCV alerte sur la non-présence de fruits dans des yaourts censés en contenir. "Nous, on demande de revoir les règles d'étiquetage, et qu'il ne soit plus possible de présenter des ingrédients sur l'emballage alors qu'il n'y en a pas. On ne doit pas retrouver ces images-là", déplore Lisa Faulet, responsable de Consommation, Logement et Cadre de vie (CLCV). Présente sur le plateau du 13 Heures, la journaliste Dorothée Lachaud donne des précisions sur la teneur en sucre qui, là aussi, affiche de nombreuses surprises. "Prenez ce yaourt nature qui se présente sans sucre, détrompez-vous, il en contient 5,8 grammes".