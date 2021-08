Alimentation : pour lutter contre le gaspillage, il cuisine des petits plats avec les invendus

Le journal du 13 Heures s'intéresse à une initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Ça se passe du côté de Dinard, en Ille-et-Vilaine. Ici, on cuisine avec des invendus, et ça plait aux clients !

Olivier Richer a tout d'un cuisinier habituel : les mêmes gestes, et les mêmes ustensiles. Seulement, il choisit différemment ses produits. Par exemple, ses pavés de poisson arrivent à leur date limite. Il se fournit dans un supermarché "antigaspillage". Dans les rayons, on trouve des produits proches de la péremption, ou des fruits et légumes trop gros, et trop petits. Grâce à ce système, le supermarché évite de mettre à la poubelle une centaine de kilos de produits par jour.

10 millions de tonnes de produits jetés par an

En cuisine, Olivier chauffe les produits au four à 64 degrés, puis ils sont refroidis le plus rapidement possible, pour garantir que le produit est sain. La clientèle est en confiance : après cinq mois de fonctionnement, Olivier Richer vend déjà 70 barquettes à emporter par jour. "Je ne devrais pas le dire, mais dorénavant, je ne fais mes courses qu'ici", souffle une cliente, ravie. Olivier souhaite fidéliser les clients avec des menus 30% moins chers, mais pas seulement : l'objectif est de leur faire changer de comportement. Chaque année, 10 millions de tonnes de produits alimentaires sont jetées en France.

Parmi nos sources :

Rapport de l’ADEME : pertes et gaspillages alimentaires, 2016

Article du parisien / Aujourd’hui en France 29 juillet 2021

Article de Restauration 21 du 29 mars 2021