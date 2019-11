Alimentation : moins d'additifs dans les produits des supermarchés, selon une étude

Bonne nouvelle : il y a de moins en moins d'additifs dans les aliments vendus en supermarchés. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a étudié plus de 30 000 produits de la grande distribution entre 2008 et 2016 et le constat est le suivant : on trouve aujourd'hui plus de 18% d'aliments sans additifs, contre 13,7% il y a 10 ans. "Cette moindre présence d'additifs concerne surtout les plats préparés du rayon frais, comme les salades à emporter, les boites de pâtes à réchauffer ou encore les plats en barquette", explique la journaliste Margaux Subra-Gomez.

De nombreux additifs encore présents

Plusieurs industriels continuent toutefois d'ajouter des additifs dans leurs produits. Parmi les additifs les plus courants, on trouve l'acide citrique (E330), présent dans 23% des produits transformés, mais aussi les amidons modifiés (dans 22% des produits transformés) et les lécithines (17%). "À noter que l'étude n'a pas pris en compte les produits du secteur de la confiserie, pourtant très gros utilisateurs de colorants dans les bonbons", souligne Margaux Subra-Gomez.

