Alimentation : les prix vont-ils s’envoler ?

J. Bigard, A. Girault-Carlier, C. Arnold, G. Pinol, Y. Moine, R. Massini, C. Berbett-Justice

Les prix du maïs, du lait ou encore des huiles flambent. Les industriels de l’agro-alimentaire tirent la sonnette d’alarme et appellent les distributeurs à leur acheter leurs produits 9% plus cher.

Les consommateurs doivent-ils se préparer à une flambée des prix des produits alimentaires ? C’est ce que voudraient les industriels, qui réclament à la grande distribution une hausse de leurs tarifs de 9% pour répondre à la flambée des matières premières. Steve Risch, à la tête d’une fabrique de pain d’épices, voit le tarif de ses ingrédients augmenter chaque semaine. Les épices, le sucre et les cartons sont de plus en plus chers. "En vingt ans, je n'ai jamais connu une année où l’ensemble de nos matières premières augmente. Tout ça va nous fragiliser, car nos marges vont baisser", explique le fabricant.

+124% pour l’huile

Le cours de nombreuses matières premières s’envole, en raison de l’augmentation de la consommation, notamment en Asie : +28% pour les produits laitiers, et +124% pour l’huile. L’industrie alimentaire souhaite donc répercuter une partie de ces hausses sur les prix de vente. Cependant, la grande distribution affirme qu’"une augmentation massive des prix ne serait pas supportable pour la plus grande partie des consommateurs".