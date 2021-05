Alimentation : les prix de l'huile d'olive vont-ils augmenter dans les prochains mois ?

L'huile d'olive pourrait voir son prix augmenter à cause des conditions climatiques en Méditerranée. En effet, le froid en Espagne, ou encore la sécheresse en Italie et en Tunisie, ont frappé les oliveraies. En un an, le cours mondial de l'huile d'olive s'est envolé : il a été multiplié par deux, alors que la demande ne faiblit pas.

Une hausse des prix de vente

"Il y a moins d'huile d'olive disponible, il y a plus de consommation, d'abord parce qu'on est tous à la maison ici et qu'on consomme plus à la cuisine, et puis les exportations vers les États-Unis ont repris, avec la suppression de la taxe Trump", explique Marie Saglio, présidente de la Fédération de l'industrie et du commerce des huiles d'olive. Pour les industriels, il faudrait augmenter les prix de vente de 10 à 20%. Encore faut-il que la distribution accepte de revoir des accords déjà signés. Si c'est le cas, les prix en rayon pourraient augmenter ces prochains mois.