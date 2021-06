Alimentation : les mayonnaises allégées sont-elles vraiment bonnes pour la santé ?

La mayonnaise est l'une des sauces stars des tables françaises. Huile, moutarde, œuf, un peu de sel... Au restaurant, la recette de la mayonnaise ne change jamais. Mais la version industrielle réserve parfois des surprises, surtout quand elle se veut allégée. L'association Foodwatch a testé dix mayonnaises allégées, au bouchon souvent bleu, par rapport à leur version normale, avec un bouchon vert. L'étude révèle que les versions allégées sont toutes plus sucrées, jusqu'à trois fois plus. Les dix contiennent également plus de sel ; la dose peut même être doublée.

Un produit dilué

"On a moins de matières grasses, mais comme elle a moins de matières grasses, derrière, les industriels en profitent, et pour combler un peu cette mayonnaise, ils vont mettre plus de sel, plus de sucre. Et aussi – des services consommateurs nous l'ont confirmé – ils vont diluer un peu le produit à l'eau, et à la fin, en plus, ils la vendent plus cher", assure Camille Dorioz, de l'association Foodwatch. De leur côté, les nutritionnistes ne conseillent pas de consommer ces produits prétendument allégés. D'ailleurs, dans huit cas sur dix, les mayonnaises allégées testées ont le même nutriscore que leur version classique.