Alimentation : les Français mangent de plus en plus rapidement

Les Français mangent de plus en plus rapidement et sur le pouce. "Sur 10 repas à l'extérieur, six se font dans des enseignes de restauration rapide, confirme le journaliste en plateau Simon Ricottier. On a l'embarras du choix, sandwichs, burgers, bagels, tacos... En tout, on compte 94 000 points de vente de scnacking en France avec de grandes disparités : huit magasins au km2 à Toulouse (Haute-Garonne) par exemple, 31 à Lyon (Rhône) et 88 à Paris. Le record est détenu par le quartier de l'Opéra dans la capitale : 337 points de vente au km2."

Seulement 20% des clients y vont pour un repas

Le journaliste ajoute que "seulement 20% des clients en font leur repas. Le snacking ça concerne plutôt l'apéritif, à 34%, le goûter à 20%, le grignotage à 20%, et le petit déjeuner à 6%. Ce qui compte pour les acteurs du secteur c'est de toucher tous les publics" et les clients veulent des produits meilleurs pour la santé. Les marques s'adaptent.

Le JT

Les autres sujets du JT