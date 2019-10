Alimentation : les Français mangent autant de viande, mais consomment plus de poulet

Moins de bœuf, plus de volaille. Si les Français consomment toujours autant de viande, la manière et la répartition a changé. Des habitudes alimentaires auxquelles doivent s'adapter les producteurs. "On essaie régulièrement de varier. On ne mange pas de la viande rouge tous les jours (...) On en mange deux ou trois fois dans la semaine, on alterne avec des viandes blanches", explique ainsi un consommateur dans une boucherie. En 2007, les Français mangeaient 27 kg de bœuf par an et par personne, contre 23 kg en 2018.

Le poulet moins cher

À l'inverse, si le bœuf (plus cher) est boudé, le poulet est plébiscité. De 24 kg par personne et par an en 2007, sa consommation est passée à 30 kg en 2018. Une hausse de 23% qui ravit les producteurs, mais il y a un bémol. Ainsi, elle bénéficie plus à la viande importée, car elle est moins chère. Sa consommation a aussi plus augmenté dans les fast-food et les cantines.

