Alimentation : le porc et la volaille, viandes préférées des Français

Une étude, publiée mardi 15 octobre, nous en apprend beaucoup sur la consommation de viande des Français. Ainsi, il apparaît que le porc reste la viande la plus consommée. "C'est la viande la plus consommée dans le pays avec 32 kg par an et par personne", explique en plateau Julien Duponchel. "Le porc est toujours particulièrement plébiscité, même si on en mange un peu moins qu'avant, -7% sur un an. En deuxième position se trouve la volaille, avec 30 kg par an, un marché qui explose", détaille le journaliste.

Des variations de prix importantes

Historiquement la viande la plus consommée, la viande rouge dégringole avec seulement 23 kg de boeuf par an et par personne. Le changement est essentiellement dû au prix. "On constate des variations importantes entre les différentes viandes. Le kilo de boeuf coûte en moyenne 16 euros, le porc 8,60 euros et la volaille 5,4 euros. Le calcul est vite fait", démontre le journaliste.