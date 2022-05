Alimentation : les enseignes bio en difficulté

La filière bio devient un secteur en difficulté. Le déclin a commencé après le premier confinement et l'inflation galopante n'arrange rien. Des magasins ferment et certaines grandes enseignes abandonnent même leurs espaces dédiés.

Comme un vent de panique dans les supermarchés de produits biologiques. Pour la toute première fois de l’histoire, les ventes chutent et le marché recule. Les ventes de produits bio ont ainsi diminué de 4,9 % en un an. Une baisse en partie due au pouvoir d’achat. Dans un magasin bio de Montreuil (Seine-Saint-Denis), il y a du monde en caisse, mais pas beaucoup d’articles dans les paniers. Aucun rayon n’est épargné. L’an dernier, il y a eu -2% de vente sur le frais, -15% aux fruits et légumes et -20% pour le vrac.

Les grandes surfaces aussi touchées

La même crise est constatée dans les grandes surfaces. Carrefour réduit ainsi le nombre d’articles bio et réfléchit même à arrêter ses espaces dédiés. Un magasin spécialisé de Gironde a de son côté décidé d’instituer des prix plus petits sur quelques produits de base. Pour les spécialistes, le marché du bio pourrait rester à la peine encore plusieurs mois.