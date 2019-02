Alimentation : tous les lots de viande frauduleuse retrouvés

Quelques jours après le scandale de la viande frauduleuse polonaise, les consommateurs restent inquiets. Dans une boucherie parisienne, les clients préfèrent connaître très précisément l'origine de leurs achats. Pour l'artisan boucher et meilleur ouvrier de France (MOF) Romain Leboeuf, "ce que l'on fait au niveau européen n'est pas aussi drastique que ce que l'on fait en France. Donc très clairement, le consommateur ne prend aucun risque à manger français".

Un scandale révélé par un journaliste polonais

La FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) condamne fermement le scandale et dénonce une course au profit dangereuse. C'est un journaliste infiltré dans un abattoir polonais qui a permis de mettre en lumière cette affaire. Au total 2,7 tonnes de viande frauduleuse ont été exportées dans 13 pays européens. Les autorités françaises affirment samedi 2 février que toute la viande frauduleuse a été récupérée, notamment chez des grossistes, des restaurateurs et des bouchers.

