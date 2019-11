Alimentation : le yaourt a 100 ans

Aux fruits rouges, à la pistache, au chocolat brassé, à la crème ou encore viennois : aujourd'hui le rayon yaourt offre de quoi assouvir toutes les gourmandises. Tous ces yaourts n'ont qu'un seul et même ancêtre : le yaourt nature, né il y a cent ans. Au début du XXe siècle, un chercheur de l'Institut Pasteur découvre les ferments lactiques. Une découverte qui va se transformer en succès commercial. En 1919, Isaac Carasso fonde Danone et lance la fabrication du yaourt à échelle industrielle. La recette est simple : du lait, du sucre, de la crème et des ferments.

Le yaourt d'abord comme produit de santé

Le yaourt est d'abord vendu en pharmacie et présenté comme un produit de santé. Il s'invite dans le frigidaire des ménagères et devient peu à peu le dessert préféré des Français. Dans les années 90, Danone et le yaourt français se font une place à Wall Street et entrent en bourse. Le produit devient une affaire de multinationale et s'exporte jusqu'en Chine. Mais aujourd'hui, la manne agroalimentaire n'en est plus une puisque le yaourt pâtit des nouvelles exigences des consommateurs. "Comme l'alimentation en générale, le yaourt va surfer entre deux tendances : d'un côté plus de gourmandise, et de l'autre moins de produits que l'on juge néfastes à notre santé", explique Olivier Dauvers, spécialiste de la grande distribution.

