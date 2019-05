Alimentation : le piège des plats préparés

Les plats préparés feraient prendre du poids, c'est le résultat d'une expérience réalisée par des chercheurs aux États-Unis. Pendant un mois, ils ont imposé à 20 personnes deux types d'alimentations. "Les deux premières semaines, une alimentation à base d'aliments ultratransformés, raconte la journaliste Dorothée Lachaud, suivies par deux semaines de nourriture plus naturelle."

900 grammes de prise de poids en deux semaines

Dans les deux cas, les chercheurs ont veillé à ce que l'apport calorique soit identique. Résultat, pendant les deux semaines où les participants ont consommé des produits ultratransformés, ils ont subi une prise de poids d'en moyenne 900 grammes. En cause, les aliments ultratransformés sont moins riches en protéines et en fibres, il faut donc en manger davantage pour se nourrir. Enfin, ils sont plus rapides à manger, engloutis plus vite, sans donner le temps à notre corps de signaler au cerveau qu'il est repu.

Le JT

Les autres sujets du JT