Alimentation : le Nutri-score va évoluer

Les lettres du Nutri-score, qui sont censées guider les consommateurs dans leurs achats alimentaires, sont devenues familières pour un grand nombre de Français. Ce Nutri-score va d'ailleurs évoluer. "On va garder les mêmes couleurs, du vert au rouge, et les lettres du A à E, mais les critères qui permettent d'arriver à ce score vont changer l'an prochain", explique la journaliste Frédérique Prabonnaud, présente sur le plateau du 12/13 de France 3, lundi 17 octobre.



La note va baisser pour la viande rouge

L'objectif de ces changements est de "s'adapter aux dernières connaissances et recommandations nutritionnelles, et d'être plus sévères pour certains aliments très gras et très sucrés", précise la journaliste. Ainsi, certains aliments vont être perdants avec la nouvelle notation. "La note va par exemple baisser pour la viande rouge, surtout à cause des risques de cancer du côlon liés à une consommation excessive", poursuit Frédérique Prabonnaud. La note sera aussi dégradée pour les produits très sucrés, comme les céréales, ainsi que pour les plats préparés. En revanche, d'autres aliments vont progresser : c'est le cas de ceux contenant du bon gras, comme les poissons gras sans ajouts, les huiles d'olive, de colza ou de noix. Les fromages à pâte dure comme l'emmental, ainsi que les pâtes et le pain complet gagneront aussi des points.