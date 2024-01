Alimentation : le Nutri-Score change sa notation

C'est l'un des nombreux changements mis en place le 1er janvier : les notes du Nutri-score des aliments évoluent. Trop gras, trop sucré, trop salé... Les critères d'attribution de ces lettres se durcissent.

Le Nutri-Score a fait son entrée dans la vie des consommateurs il y a six ans. Il sert à évaluer la qualité nutritionnelle des aliments, et est regardé, avec plus ou moins d’intérêt, par les clients. Le sucre, comme le sel vont être davantage pénalisés à l’avenir. Le Nutri-score évolue pour mieux prendre en compte les recommandations nutritionnelles.

Certains produits pénalisés n’afficheront plus leur Nutri-Score

À la baisse : la viande rouge, les sodas et plusieurs types de laits, végétaux ou non. “Certaines de ces boissons, des laits aromatisés par exemple, peuvent contenir jusqu'à 10 g de sucre, proche d'un soda. Le nouveau mode de calcul permet de les pénaliser. Ils vont passer de B à C, D ou E en fonction de leur teneur en sucre”, explique Serge Hercberg, nutritionniste et fondateur du Nutri-Score. Les notes de certaines huiles végétales, les céréales complètes ou encore les poissons gras vont augmenter. Face à cette évolution, plusieurs industriels dont les produits sont déclassés ont décidé de ne plus afficher le Nutri-Score, qui reste facultatif faute de consensus européen.