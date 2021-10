Alimentation : le boom du sandwich depuis la crise du Covid-19

76 sandwichs sont vendus par seconde en France. C'est indéniable, les habitudes de la pause déjeuner ont considérablement changé avec la fermeture des restaurants depuis le début de la crise du Covid-19. Dans certaines enseignes, le sandwich est aujourd'hui préféré au plat du jour. "On n'a pas toujours le temps de bien manger le midi lors de notre pause. Et puis le sandwich est une alternative moins coûteuse lorsque l'on habite à Paris", explique un Parisien depuis la terrasse d'une sandwicherie.



L'explosion des sandwichs sur-mesure

Le sandwich est devenu la crème du déjeuner devant les salades et les hamburgers. "Ce n'est pas du jambon-beurre. On essaye de faire des sandwichs en fonction de la demande du client, on veut faire du sur-mesure. Le sandwich à la demande est notre plus grosse vente", témoigne Sarah Lofthouse, gérante de Lina's. Le produit est plus cher, mais il marche bien. La livraison de sandwich à domicile a elle aussi été multipliée par trois