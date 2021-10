Alimentation : les marques distributeurs augmentent leurs prix

La flambée du prix des matières premières commence à avoir des répercussions dans les rayons des supermarchés. Les marques distributeurs sont les plus concernées... Pour le moment.

Dans les rayons des supermarchés, les prix des marques distributeurs grimpent. Certains consommateurs l'ont déjà remarqué. "Géant, Carrefour, des marques comme ça, effectivement ont beaucoup augmenté", témoigne un client. Les marques distributeurs représentent le tiers des ventes dans l'alimentaire, or, ce sont surtout sur ces articles que les prix augmentent. Si le montant d'un paquet de pâtes de grandes marques a baissé de 0,37% en moyenne, il a augmenté d'1,85% pour les marques distributeurs. La différence est encore plus forte pour les conserves de tomates : -1,33% chez les grandes marques, et +3,88% pour les marques distributeurs.

Comment expliquer de tels écarts de prix ?

"D'abord les distributeurs ont davantage la main sur les prix qu'ils pratiquent", indique Emily Mayer, Emily Mayer, spécialiste de la grande consommation chez IRI. Ensuite, "dans un produit de marque de distributeur, le prix de la matière première va être un peu plus dominant", ajoute-t-elle. Les hausses sur les tickets de caisse pour les produits de grandes marques pourraient intervenir d'ici quelques mois.