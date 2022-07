Alimentation : le beignet de fleurs de courgette, un incontournable de l’apéro provençal

Le beignet de fleurs de courgette est la star d’un restaurant de bord de mer à La Croix-Valmer (Var). C’est l’incontournable pour l’apéro pour une bande d’amis venus de Lyon (Rhône). Pour eux, pas question de commencer un repas sans avoir dégusté cette spécialité provençale. Tout commence le matin, à Cogolin (Var), où le chef vient faire sa sélection pour le restaurant.



Un produit à cuisiner avec douceur

"Cela fait partie de l’apéro provençal. Ce n’est pas quelque chose qu’on retrouve partout. C’est aussi ce qui fait le charme de la fleur de courgette (…). C’est quelque chose qu'il faut avoir mangé pendant son séjour", estime Vincent Maillard, chef cuisinier du Lily of the Valley. Avant de les préparer en beignet, le chef les rince, avec douceur. La recette comprend des œufs et trois farines différentes : de blé, de riz et une plus locale. Ce plat éphémère ne peut être dégusté que pendant l’été.