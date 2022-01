Alimentation : la vente en vrac en danger ?

Pâtes, riz, amandes, noisettes, pistaches... Tous ces produits avaient leurs rayons en vrac dans la plupart des magasins. Si cette tendance était bel et bien lancée, la crise sanitaire est venue la couper en plein vol, laissant place à l'inquiétude face à des produits non-emballés. "Le premier confinement où c'était la nouveauté, il a fallu s'adapter donc on a fait des courses plutôt traditionnelles", témoigne l'une des clients d'un magasin bio.

Des raisons sanitaires mais aussi économiques

La gérante de la boutique affirme avoir remarqué une forte diminution de l'activité en 2020 et en 2021, par rapport aux années passées. La filière vrac avait atteint une progression de 40 % en 2019, et stagne désormais à 1,32 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Pour certains experts, il y a une justification financière au-delà de la crise sanitaire. "Il y a également la question du pouvoir d'achat et de l'offre. C'est un ensemble de raisons", affirme Yves Puget, rédacteur en chef du magazine LSA.