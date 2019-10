Bio : des différences entre les grands magasins et les spécialisés

Les différences sont grandes entre les grandes surfaces et les petits magasins en ce qui concerne le bio. "Pour un panier bio moyen, en grande surface, il faut compter en moyenne 133 euros dans un supermarché contre 169 euros dans les magasins spécialisés", explique la journaliste Camille Guttin. Les grandes surfaces gèrent de plus gros volumes, elles sont donc plus souples. Lorsqu'il s'agit de fruits et légumes, les écarts sont toujours présents, mais dans l'autre sens. "25 euros dans les magasins spécialisés en moyenne contre 31 euros dans les grandes surfaces", précise Camille Guttin.

Pas de baisse de prix

Est-ce que les prix baissent ? "Eh bien non, c'est assez surprenant. Les prix en bio augmentent de 2 à 3 % par an, car il y a un décalage entre l'offre et la demande et les coûts de production sont très élevés", avance Camille Guttin. Le marché a augmenté de 15 % l'année dernière, à 9,7 milliards d'euros, un record. Si le bio ne représente que 5 % des dépenses alimentaires, les Français sont les deuxièmes consommateurs en Europe derrière l'Allemagne et devant l'Italie.

