Alimentation : la grippe aviaire impacte fortement le secteur de la volaille

Vendredi 11 novembre, l’épidémie de grippe aviaire passe à un niveau élevé dans tout l’Hexagone. La situation est inquiétante pour les éleveurs avant les fêtes de fin d’année.

Dans les boucheries, les étals de foies gras sont quasiment vides et seules quelques tranches sont encore présentes. "J’étais dans une boutique avant (…), il n’y en avait pas non plus, et je me suis dit 'je vais venir ici pour voir s’ils en ont vu qu’ils sont spécialisés dans le foie gras', et il n'y en a pas", déplore un client. Face à une activité en berne, une boutique est obligée de mettre huit de ses salariés au chômage partiel sur les 19 qui compose habituellement son équipe.



Une pénurie de canards

Du côté des salles de gavage, elles sont, elles aussi, beaucoup moins pleine qu’à l’accoutumée. La grippe aviaire du printemps 2022 est la cause de ces difficultés pour le secteur de la volaille. En effet, 80 % des canards reproducteurs avaient été alors abattus. "D’un point de vue économique, c’est la suppression d’une grande partie de nos clients sur la partie professionnelle. Les restaurateurs, on n’est plus en capacité de les fournir puisqu’on tourne vraiment au ralenti", explique un producteur. Dans un contexte inflationniste, l’activité en berne de secteur tombe au mauvais moment.