Alimentation : la future augmentation du prix de la baguette de pain agace les consommateurs

Une hausse de cinq à dix centimes sur le prix de la baguette de pain est incontournable pour la plupart des boulangeries en France. À Toulouse (Haute-Garonne), les clients sont fatalistes. "Je me dis que ça commence à faire beaucoup sur le budget. Je comprends que ça devienne difficile d'acheter des produits basiques comme le pain", affirme l'une d'entre elles. Une autre déplore : "Je me dis qu'on est sortis de la crise Covid pour entrer dans une crise économique."

La flambée du prix du blé

La raison de cette augmentation ? Le prix du blé a bondi de plus de 30% en un an et les prix des céréales s'emballent. Les boulangers doivent aussi faire face à la hausse des autres ingrédients et de l'énergie. "J'ai dû augmenter le prix du salé et tous les autres produits du magasin. Il y a tout qui augmente, les matières premières, la farine, je suis obligé de tout augmenter", témoigne Patrice Vergès, boulanger à Toulouse.