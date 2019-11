Alimentation : la forêt, une véritable épicerie verte

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Des fruits comestibles en plein cœur du bois de Vincennes, à Paris, qui l'aurait cru ? La balade champêtre a des accents culinaires. Tout ce que la forêt peut offrir à nos assiettes, Christophe de Hody le fait partager. Parmi ses chouchous, une mal-aimée, l'ortie, aux vertus pourtant surprenantes. "En plus des protéines, l'ortie contient beaucoup de minéraux : du fer, du silicium, du magnésium, du calcium...", détaille-t-il devant un groupe attentif. Pour identifier, il est important de toucher et sentir, car la forêt recèle quelques pièges.

La sève de bouleau a ses fans

Ils sont de plus en plus nombreux à s'intéresser à cette forêt, qui peut nourrir et soigner. Au printemps, la star, c'est le bouleau. Un trou et un tuyau : depuis le Moyen Âge, la récolte de la sève n'a pas changé. Cet élixir est un gage de vitalité, selon ses adeptes. Sur les salons consacrés au bien-être et à l'alimentation naturelle, c'est un produit phare. Beaucoup sont prêts à s'offrir cet investissement santé. Ses consommateurs sont bien loin des hippies des années 1960. En cuisine également, beaucoup cherchent à se mettre au diapason de la forêt, grâce à des recettes d'antan.