Alimentation : la consommation de pain en baisse

La consommation de pain diminue en France, elle a même été divisée par sept. "Aujourd'hui on consomme en moyenne 125 grammes par jour de pain, soit l'équivalent d'une demi-baguette alors qu'il y a cent ans on en consommait l'équivalent de trois baguettes et demi", précise la journaliste Alice Fimbel-Bauer sur le plateau du 12/13. Une consommation en baisse due à "un changement d'habitude, poursuit-elle. On prend moins de temps pour prendre son petit-déjeuner, il y a aussi certains régimes qui interdisent le pain". De plus, le prix de la baguette de pain a augmenté de 24% en dix ans.

32 000 boulangeries en France

Cette baisse de la consommation se répercute sur le nombre de boulangeries. "Depuis quarante ans, 40% des boulangeries ont fermé en France. Il en reste aujourd'hui 32 000", détaille la journaliste. Pour la santé, "les nutritionnistes conseillent des pains complets, aux céréales, riches en fibres et de préférence bio (...) il vaut mieux éviter par contre le pain blanc et le pain de mie surtout", conclut-elle.

