Alimentation : la charcuterie est-elle mauvaise pour la santé ?

La charcuterie est-elle mauvaise pour la santé ? Sur le plateau du journal de 13 Heures, Valérie Heurtel nous en dit plus. Elle explique que "le plus raisonnable en matière de gras parmi la charcuterie est le jambon blanc, accompagné du bacon : moins de 10% de matières grasses. Mais les choses se gâtent rapidement. Entre 10% et 30% de matières grasses, on retrouve l'andouille, le boudin, les lardons et les saucisses. Quant aux rillettes, au saucisson sec et au salami, leur seuil de matières grasses dépasse les 30%."

Attention aux nitrites

Mais toutes les graisses de la charcuterie ne sont par mauvaises. "En moyenne, la charcuterie contient 40% d'acides gras saturés, mauvais gras qui bouchent nos artères. Malheureusement, la charcuterie est cancérigène. Le porc n'est pas en cause, mais les conservateurs, les nitrites, que l'on les retrouve sur les étiquettes sous les codes E249, E250, E251 et E252. Il faut être vigilant. La recommandation est de ne pas dépasser les 25 grammes par jour, soit l'équivalent d'une petite tranche de jambon. Il faut donc privilégier les produits sans additifs, sans nitrites", conclut la journaliste.

