Alimentation : la cébette, produit phare en Bretagne

C’est un légume très méconnu du grand public et pourtant, en Bretagne, la cébette est cultivée avec soin et minutie. Cette forme d’oignon ressemblant plus à de la ciboulette est utilisée dans plusieurs cuisines des restaurants bretons. "C’est un produit qu’on trouve maintenant dans notre région assez facilement", explique Arnaud Rouaux, cultivateur de cébette. Il faut cependant s’armer de patience, car il est nécessaire d’attendre trois mois avant de procéder à la récolte.

Plusieurs façons de manger de la cébette

Ce légume aux nombreux bienfaits, notamment pour le cœur, peut être consommé de différentes manières. Omelette ou salade, il y en a pour tous les goûts. Doté d’une partie verte et blanche, les deux sont comestibles et certains ne se privent pas pour déguster ce légume dans son entièreté. Un temps de cuisson assez rapide est possible, mais pour Tugdual Débéthune, chef cuisinier, c’est cru que le légume dévoile le mieux toutes ses saveurs.