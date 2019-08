Alimentation : l'assiette idéale pour protéger la planète

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

87 kg par an, c'est la consommation de viande d'un Français, soit 240 g par jour. Un chiffre en baisse : -12% en dix ans. "Mais le problème, c'est qu'au niveau mondial ça continue de grimper", rapporte le journaliste Anthony Jolly sur le plateau du 20 Heures. Selon certains scientifiques, l'assiette idéale pour préserver la planète se composerait de fruits et légumes pour la moitié, soit 500 g par jour. Viennent ensuite les céréales (200 g), celles qui ne nécessitent pas trop d'eau pour pousser. "On exclut le maïs et on choisit plutôt l'épeautre", précise le journaliste. Puis les produits laitiers.

De la viande une fois par semaine

Enfin, le poisson est à consommer deux fois par semaine et la viande qu'une seule fois. "Si tout le monde s'en tenait à ce régime alimentaire, les émissions de gaz à effet de serre pourraient diminuer de moitié d'ici à 2050", conclut Anthony Jolly.

