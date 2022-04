Alimentation : face aux nombreux rappels de produits, y a-t-il des dysfonctionnements dans l'industrie agroalimentaire ?

Des fromages au lait cru du groupe Lactalis ont été retirés de la vente, mercredi 6 avril, car ils pourraient être porteurs de la bactérie Listeria. Un rappel qui fait suite à ceux des pizzas Buitoni, susceptibles de transmettre la dangereuse bactérie E.coli, et des chocolats Ferrero, peut-être porteurs de la salmonelle. Certains consommateurs sont perplexes.



La sécurité alimentaire des consommateurs dépend d'un règlement européen, et chaque État est responsable de la surveillance. En France, la répression des fraudes est censée contrôler régulièrement les sites de production des industriels comme des artisans, et informer les autorités de santé. Les industriels de l'agroalimentaire doivent eux-mêmes procéder à de nombreux contrôles. Hélas, selon les associations de consommateurs, l'auto-contrôle est devenu la règle, et le contrôle par l'État, une exception.

