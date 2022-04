Alimentation : des milliers de produits sont rappelés chaque année des supermarchés

Le récent scandale qui a touché les pizzas Buitoni et les chocolats Kinder signifie-t-il que mettons-nous davantage notre santé en danger ? Les rappels de produits sont-ils plus fréquents qu'on ne le croit ?

Fromage, salade, coquilles Saint-Jacques, ... Après les pizzas Buitoni et les chocolats Ferrero, le rappel de produits se succède. Faut-il s'en inquiéter ? À Strasbourg, (Bas-Rhin), les consommateurs sont, en tout cas, plus vigilants. "Oui, je vérifie", affirme une consommatrice. "Ça devient un réflexe, on fait beaucoup plus attention à tout ce qu'on achète", poursuit un homme



Des rappels plus médiatisés

Les rappels de produits sont une pratique courante dans les grandes surfaces, parfois pour des raisons sanitaires, d'autres fois pour des défauts. Depuis mars 2021, 4 461 produits ont ainsi été retirés des rayons, principalement à cause des bactéries. Parmi ces rappels, 160 l'ont été pour un problème d'étiquetage, et 45 à cause de la bactérie E. coli. Des retraits qui ne sont pas plus nombreux mais plus médiatisés, selon une experte en grande consommation.