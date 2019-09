Alimentation : des consommateurs mieux informés avec le Nutri-Score ?

Cet aliment est-il trop gras, trop salé, trop sucré ? Grâce au logo Nutri-Score, présent sur certains emballages, vous avez la réponse. Cinq lettres et cinq couleurs pour distinguer les aliments les plus sains de ceux les moins recommandés. La plupart des Français le connaissent, 81% selon un sondage mené sur internet par Santé publique France. Depuis deux ans, 17 000 produits sont référencés par Nutri-Score, en rayon et en ligne. Résultat : le logo motive l'achat dans 60% des cas.

Sensibiliser le consommateur

Les responsables de certains supermarchés encouragent le logo pour surfer sur la tendance du manger mieux. Nutri-Score bouscule aussi les géants de l'agroalimentaire. Il remet en cause la conception des produits, jusqu'à leur composition. Une autre application, Yuka, scanne votre alimentation et évalue même l'impact sur la santé. Additifs, calories, graisses saturées... Dans le chariot, les produits mal notés n'ont plus la cote.

