Alimentation : comment tirer le meilleur des fraises ?

Près de trois kilos de fraises sont consommés par les foyers chaque année. Comment bien les sélectionner ? "La première chose pour bien les choisir, c'est de faire confiance à vos yeux. Elles doivent revêtir une belle couleur rouge, uniforme, sur l'ensemble du fruit. Si elles ont l'air plutôt appétissantes, n'hésitez pas", explique le journaliste Gaspard de Florival.

Deux jours au frigo

"N'hésitez pas non plus à les sentir. Si l'odeur est sucrée, c'est que le fruit est mûr. Si vous ne sentez rien, en revanche, passez votre chemin. Gardez bien à l'esprit que le calibre et l'intensité de la couleur dépendent de la variété de la fraise", poursuit le journaliste. Et à chaque fraise, sa saison. "En fonction des variétés, nous pouvons les déguster de mars à août, donc dépêchez-vous, il n'y a plus de temps à perdre", ajoute Gaspard de Florival. Enfin, comment les conserver ? Le journaliste recommande de les consommer juste après les avoir achetées. On peut les conserver deux jours au frigo, mais il est conseillé de les sortir une heure avant.