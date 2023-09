Alimentation : comment expliquer les bons nutri-scores des frites surgelées

Pourquoi les frites surgelées ont un nutri-score A ? Les équipes de France 2 sont allées en magasin pour comparer et comprendre cette note.

Les frites sont incontournables au restaurant, mais elles ont aussi envahi les rayons des supermarchés. Même surgelées, elles plaisent aux Français. “La rapidité, quand je suis une grosse feignante, je me jette sur ça. Mais une bonne qualité seulement”, précise une riveraine. La qualité n’est pas toujours présente, mais malgré tout, elles disposent d’un nutri-score A. Mais que valent vraiment ces frites ?

Tous les éléments ne sont pas pris en compte

Les équipes de France 2 ont fait les courses, et ont acheté quatre paquets notés A. Ils sont montrés à une nutritionniste. Selon elle, la note est méritée si la dose est respectée. Les frites surgelées ne sont pas si caloriques tant qu’elles sont cuites au four et qu’on n’ajoute pas de sel. C'est aussi moins gras que les frites maison ou dans les restaurants où elles sont cuites dans l’huile. Sur trois des quatre paquets testés, il y a plus de dix ingrédients, et pourtant cela ne change rien au nutri-score. “Ces ingrédients ultra transformés ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’algorithme”, avance la nutritionniste.