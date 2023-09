Tourisme : sur la côte d'Irlande du Nord, une randonnée d'exception qui allie nature et tradition

Le 13 Heures part à la découverte, mardi 5 septembre, d'une randonnée d'exception sur la côte d'Irlande du Nord. Une balade au pied des falaises qui allie nature et tradition, et propose un paysage à couper le souffle.

En Irlande du Nord, la côte dévoile tous ses charmes sauvages aux randonneurs les plus aguerris. Son site le plus emblématique, que l'on appelle la Chaussée des Géants, intrigue chaque année des milliers de touristes avec ses 40 000 colonnes de basalte enfantées par l'activité volcanique. Au-delà de ses sentiers les plus fréquentés, la route de la côte s'allonge sur plus de 300 kilomètres. Elle recèle des trésors cachés à flanc de falaises. Pour les découvrir, le casque est obligatoire et la randonnée est accompagnée, car ces rochers noirs continuent régulièrement leur course vers les vagues.



Des traditions centenaires à découvrir

Dans ce paradis des oiseaux et des animaux marins, des randonneurs sont venus chercher une nature brute, imprévisible et surtout préservée. En reprenant la route côtière, les randonneurs trouveront évidemment un chemin parsemé de beauté naturelle, mais aussi de traditions centenaires avec des distilleries de whisky ou encore des pubs traditionnels, où résonnent presque chaque soir des sonorités typiquement irlandaises.