Alimentation : comment est fabriqué le Ketchup, la sauce préférée les Français ?

Comment est fabriqué le ketchup ? La question est souvent posée et souvent sans réponses. Le ketchup a trouvé sa place sur la table des Français. Un sur deux en consomme régulièrement, et les enfants sont les premiers fans de cette sauce tomate particulière. "Il doit y avoir de la purée de tomates, je pense. Après, il doit y avoir des additifs et tout, des colorants aussi également, je pense", répond un passant.



La recette traditionnelle du Ketchup

Pas facile de savoir que se cache véritablement derrière ce produit. Dans une usine du Vaucluse, Sébastien en fabrique dans les règles de l'art. Avant de tomber sur un goût authentique, il a testé près de 48 versions différentes. "Il y a de la tomate évidemment, des oignons de la betterave et de la carotte pour apporter le sucrant naturellement, petite pointe d'huile de tournesol vierge, un peu de jus de pomme, des épices, une pointe de sel et évidemment du sucre de canne", explique-t-il. Cependant, en magasin, cette version bio reste rare. On retrouve sur les étiquettes beaucoup d'additifs et de conservateurs en plus.