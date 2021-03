Alimentation : comment acheter du bon miel ?

Quels miels trouvent-on dans les supermarchés ? "Selon la répression des fraudes, 43% des miels analysés en supermarchés sont non-conformes", indique le journaliste France Télévisions Julien Duponchel, présent mardi 9 mars sur le plateau du 13 Heures. Ils ne sont toutefois pas "impropres à la consommation" mais comportent "des défauts d’étiquetage, des informations incorrectes ou floues". Sur certains échantillons, le miel est cependant "adultéré", en d'autres termes, "du faux miel, souvent coupé avec du sirop de glucose". C’est moins cher, ça ne se voit pas visuellement et au gout "la différence est infiniment subtile". Mais plus sucrés, ils sont "moins bons pour la santé", prévient le journaliste.

Un test à réaliser à la maison

Alors, comment s’y retrouver ? "En rayon, quasi impossible de faire la différence, explique Julien Duponchel. La seule chose qui peut vous alerter, c’est éventuellement l’étiquette : s’il y a plusieurs ingrédients d’indiqués, c’est louche." En revanche, il est possible de faire un test à la maison, en versant du miel dans un verre d’eau. S’il forme un bloc et ne se mélange pas, il s'agit de vrai miel. Pour bien choisir, le journaliste recommande de se tourner vers les apiculteurs locaux, ou de fier aux labels AOP, IGP et Label Rouge dans les supermarchés.

