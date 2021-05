Alimentation : attention au sucre contenu dans les boissons aromatisées vendues comme plus naturelles

Les thés glacés et eaux aromatisées nous sont vendus comme plus naturels et moins sucrés. Mais une enquête du magazine 60 millions de consommateurs démontre l'inverse.

Eaux aromatisées saveur fruitée, boissons à base de thé... Toutes mettent en avant leur aspect naturel. À l'approche de l'été, elles envahissent les rayons des supermarchés, et séduisent les consommateurs. Mais ces boissons ne sont pas si saines, car elles sont souvent bien plus sucrées qu'on ne le croit, selon une étude menée par 60 millions de consommateurs. Dans cette enquête, l'étiquette d'une eau pétillante goût citron a été scrutée de près : derrière son apparence naturelle et peu sucrée, elle contient des édulcorants aussi caloriques que deux sucres et demi.



De nombreux additifs

Cette boisson contient également des additifs. La vérité est écrite en petits caractères sur l'étiquette : acidifiants, correcteurs d'acidité, ou encore antioxydants. "On consomme des éléments qui ne sont pas forcément intéressants d'un point de vue nutritif, et au-delà de ça, on sait très bien que certains sont des perturbateurs endocriniens, d'autres peuvent perturber le métabolisme sur un long terme", affirme Karine De La Rouère, nutritionniste.